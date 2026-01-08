Salute mentale e diritti umani denuncia del Ccdu contro gli abusi psichiatrici

In occasione dell'ultimo mercato dell'antiquariato a San Zeno, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (Ccdu) ha sottolineato l’importanza di rispettare i diritti delle persone con problemi di salute mentale, denunciando gli abusi psichiatrici. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti umani e sulla necessità di approcci più umani e rispettosi nei confronti di chi affronta queste sfide.

In occasione dell'ultimo mercato dell'antiquariato a San Zeno, il Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (Ccdu) ha acceso riflettori sul delicato tema della salute mentale e della tutela dei diritti fondamentali. I volontari hanno allestito un punto informativo che ha saputo intercettare.

