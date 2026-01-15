Dipendenti comunali in agitazione si avvia il tentativo la conciliazione per scongiurare lo sciopero

I dipendenti comunali hanno dichiarato lo stato di agitazione e si preparano a un possibile sciopero. La vertenza riguarda principalmente le condizioni contrattuali e le modalità di negoziazione. Le parti sono al lavoro per avviare un tentativo di conciliazione, con l’obiettivo di trovare un punto di incontro e evitare interruzioni nei servizi pubblici. La situazione resta sotto osservazione mentre proseguono le trattative per una soluzione condivisa.

I dipendenti comunali vogliono un cambio di rotta nella contrattazione e, dopo la proclamazione dello stato di agitazione, non intendono cedere sulla vertenza. Ma uno sciopero del personale arriverà solo in extremis: all'inizio della prossima settimana avverrà il tentativo di conciliazione con i.

