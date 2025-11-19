Stato di agitazione dei dipendenti comunali la protesta in piazza del Popolo

Confermato lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Latina che il prossimo 25 novembre hanno organizzato un sit in, dalle 11.30 alle 13.30 in piazza del Popolo, sotto il palazzo comunale. A renderlo noto, dopo l'assemblea generale del personale che si è riunita dopo l'ennesimo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

