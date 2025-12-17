Dipendenti comunali in agitazione | salta il confronto sul fondo decentrato

I dipendenti comunali di Reggio Calabria sono in agitazione, con lo stop ai negoziati sul fondo decentrato. Le sigle sindacali, rappresentate dai segretari generali Callea Fp Cgil, Sera Cisl Fp e Marte Uil Fpl, hanno annunciato lo stato di agitazione, evidenziando un grave blocco nella trattativa e il rischio di ripercussioni sul servizio pubblico locale.

Le organizzazioni sindacali rappresentate dai segretari generali Callea Fp Cgil, Sera Cisl Fp, e Marte Uil Fpl, hanno annunciato la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti del comune di Reggio Calabria, denunciando una fase di stallo profondo nella contrattazione sul fondo delle.

Dipendenti comunali in agitazione. Sciopero e blocco degli straordinari - Domani deserti tutti gli uffici ed i servizi per l’astensione dal lavoro, proclamata per l’intero turno dai dipendenti ... ilrestodelcarlino.it

Agitazione dei dipendenti comunali

IMPERIA: CASO DIPENDENTI COMUNALI, LAZZARINI CHIAMA IN CAUSA IL PD. "MI AUGURO PRENDA LE DISTANZE DALLE AFFERMAZIONI DI BRACCO" - facebook.com facebook

