Dimmi La Verità | Eugenio Zoffili Lega | L' operazione Strade Sicure sarà potenziata

Eugenio Zoffili, deputato della Lega, conferma che l'operazione Strade Sicure continuerà e sarà rafforzata. In questa puntata di #DimmiLaVerità, vengono illustrate le motivazioni e le strategie dietro il potenziamento di questa missione, volta a garantire la sicurezza nelle aree interessate. Un approfondimento sulle decisioni politiche e operative previste per il futuro immediato.

