Dimmi La Verità | Eugenio Zoffili Lega | L' operazione Strade Sicure sarà potenziata
Eugenio Zoffili, deputato della Lega, conferma che l'operazione Strade Sicure continuerà e sarà rafforzata. In questa puntata di #DimmiLaVerità, vengono illustrate le motivazioni e le strategie dietro il potenziamento di questa missione, volta a garantire la sicurezza nelle aree interessate. Un approfondimento sulle decisioni politiche e operative previste per il futuro immediato.
Ecco #DimmiLaVerità del 15 gennaio 2026. Il deputato della Lega Eugenio Zoffili ci spiega perché l'operazione Strade Sicure dei nostri militari andrà avanti e sarà potenziata. 🔗 Leggi su Laverita.info
