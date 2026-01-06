Dimmi La Verità | Giampiero Zinzi Lega | Quella di Fico in Campania è una falsa partenza

Nel commento di oggi, Giampiero Zinzi della Lega analizza la recente visita di Fico in Campania, evidenziando come questa sia stata caratterizzata da difficoltà legate a incompatibilità e conflitti di interesse. Un’istantanea delle dinamiche politiche regionali, offrendo un’interpretazione obiettiva e informativa della situazione attuale.

Ecco #DimmiLaVerità del 6 gennaio 2026. Il deputato della Lega Giampiero Zinzi commenta la falsa partenza di Fico in Campania tra incompatibilità e conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Laverita.info

