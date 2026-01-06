Dimmi La Verità | Giampiero Zinzi Lega | Quella di Fico in Campania è una falsa partenza
Nel commento di oggi, Giampiero Zinzi della Lega analizza la recente visita di Fico in Campania, evidenziando come questa sia stata caratterizzata da difficoltà legate a incompatibilità e conflitti di interesse. Un’istantanea delle dinamiche politiche regionali, offrendo un’interpretazione obiettiva e informativa della situazione attuale.
Ecco #DimmiLaVerità del 6 gennaio 2026. Il deputato della Lega Giampiero Zinzi commenta la falsa partenza di Fico in Campania tra incompatibilità e conflitti di interesse. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Zinzi (Lega): “Fico senza giunta, un grave danno per la Campania”
Leggi anche: Falsa partenza per Fico in Campania. Tra i veti incrociati la giunta non c’è
Dimmi la verità… anche tu dopo 1 giorno fatto bene ti senti già: – meno gonfia – più leggera – un filo più fiera di te Spoiler: non è dimagrimento, è il corpo che finalmente respira meno infiammazione. E no, non servono diete estreme. Servono piccole scelte - facebook.com facebook
Ecco #DimmiLaVerità del 19 dicembre 2025. Ospite la vicecapogruppo di Fdi alla Camera @augustamontarul . L'argomento del giorno è: "Lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino". di @TaralloCarlo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.