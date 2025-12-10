Diga di Vetto la maxi opera da 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di euro Salvini | Le risorse ci saranno

La diga di Vetto rappresenta un progetto strategico da 519 milioni di euro, con una capacità di oltre 86 milioni di metri cubi d’acqua. Destinata a supportare irrigazione, uso potabile e industriale, questa maxi opera mira a garantire risorse idriche sicure e rispettare le normative sul deflusso minimo. Salvini rassicura sulla disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione.

Diga di Vetto. L'invaso, oggetto di analisi approfondite, è stato indicato con una capacità complessiva di oltre 86 milioni di metri cubi d'acqua, di cui più di 70 milioni di metri cubi regolabili ai fini irrigui, potabili, industriali e del rispetto delle normative relative al deflusso minimo.

Diga di Vetto, la maxi opera da 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di euro. Salvini: "Le risorse ci saranno" - Entro febbraio 2026 sarà possibile procedere all'approvazione del Documento di Valutazione delle Alternative Progettuali, poi ci sarà l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-

