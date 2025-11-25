Diga di Vetto | martedì 2 dicembre l' incontro del Commissario Straordinario in Comune

Parmatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 2 dicembre, dalle ore 18 alle ore 20 nella sala del Consiglio comunale di Parma si terrà un incontro, convocato dal Commissario Straordinario per la Diga di Vetto Stefano Orlandini. Si tratta di un incontro Tecnico-Informativo sullo Stato di Avanzamento e sulle Prospettive. L'obiettivo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

