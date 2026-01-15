Diffamò l’avvocato di Priebke Paolo Berizzi condannato per diffamazione e 15mila euro di risarcimento

Paolo Berizzi, giornalista e scrittore italiano, è stato condannato a risarcire con 15.000 euro per diffamazione l’avvocato Lorenzo Borrè, legale di Erich Priebke. La vicenda riguarda affermazioni pubbliche che hanno leduto la reputazione dell’avvocato, noto per aver rappresentato Priebke, coinvolto nelle responsabilità delle Fosse Ardeatine. La sentenza conferma l’importanza del rispetto della reputazione professionale e delle norme sulla diffamazione.

Diffamò l'avvocato Lorenzo Borrè, legale di Erich Priebke, l'ex capitano delle SS ritenuto tra i responsabili dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Per questo il Tribunale di Roma ha condannato il giornalista di Repubblica, Paolo Berizzi, per diffamazione, con un risarcimento di quindicimila euro. La vicenda e le falsità su Borrè. La causa è scaturita da un'affermazione di Berizzi secondo cui l'avvocato Borrè avrebbe ospitato Erich Priebke (l'ex capitano delle SS responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine) presso la propria abitazione. Secondo il tribunale, questa notizia è risultata oggettivamente falsa.

