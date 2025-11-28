Non paga il risarcimento di un patteggiamento avvocato condannato per aver derubato la cliente

ANCONA - Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, anche quando si tratta del proprio avvocato. Ne sa qualcosa una cliente “derubata” dal suo legale al quale aveva dato i soldi per risarcire la vittima di una causa che aveva perso. Quel denaro, più di 1.500 euro, che serviva a compensare le spese. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Danni dai lavori del vicino: chi paga? Crepe e lesioni a causa della ristrutturazione del vicino? Scopri come ottenere un risarcimento,... - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Nobile e Davide Lacerenza verso il patteggiamento, offrono champagne come risarcimento - L'accordo per patteggiare tra gli inquirenti milanesi e il legale dei due indagati, l'avvocato Liborio Cataliotti, prevede, da quanto si è saputo, l'applicazione di una pena di 4 anni e 8 mesi per ... Si legge su rainews.it