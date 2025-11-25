Marattin diffamò il suo ex professore che lo sfotteva sul reddito di cittadinanza | condannato a risarcirlo con 30mila euro

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un collega lo aveva sfottuto sui social per aver pubblicato un grafico non proprio attendibile. Lui, in risposta, lo aveva attaccato in modo pesantissimo per più giorni, dandogli dello “ sfigato “, paragonandolo a Paperino e insinuando che avesse chiesto raccomandazioni per essere nominato in un importante ruolo pubblico. Per questo Luigi Marattin, deputato e professore associato di Economia politica a Bologna, a lungo in Italia viva (ora ha fondato un suo nuovo soggetto, il Partito liberaldemocratico) è stato condannato a risarcire con trentamila euro l’economista Lucio Picci, esperto di anticorruzione, ordinario nello stesso ateneo nonché suo ex docente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

marattin diffam242 il suo ex professore che lo sfotteva sul reddito di cittadinanza condannato a risarcirlo con 30mila euro

© Ilfattoquotidiano.it - Marattin diffamò il suo ex professore che lo sfotteva sul reddito di cittadinanza: condannato a risarcirlo con 30mila euro

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Marattin Diffam242 Suo Ex