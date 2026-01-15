Di Francesco a DAZN | Prestazione di spessore ma l’Inter non ti perdona

Di Francesco commenta la sconfitta dell’Inter a San Siro, sottolineando l’importanza di ripartire dalla compattezza dimostrata in campo. L’allenatore evidenzia come la prestazione sia stata di livello, ma anche che l’avversario non ha perdonato eventuali sbavature. Un’analisi sobria e riflessiva, volta a focalizzarsi sulle azioni da migliorare e sulla necessità di mantenere equilibrio e determinazione nel proseguo della stagione.

Lecce, Di Francesco: "Ci siamo fatti gol da soli, ripartiamo dalla prestazione ma..." - Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella gara contro l'Inter: "Ci è capitato. tuttomercatoweb.com

Di Francesco, ci teniamo la prestazione ma ora servono risultati - Ci stava abbassarsi un po' nel secondo tempo, guardate i loro cambi e i campioni che po ... ansa.it

#Lecce, #DiFrancesco a DAZN: "L' #Inter ha tanti campioni, può fare turnover. #Gandelman simile a #Frattesi" x.com

Antonio Conte commenta a DAZN la sua reazione in Inter-Napoli "Certi episodi vedono protagonisti tanti allenatori e vuol dire che qualcosa non sta funzionando", ha dichiarato il tecnico #NapoliParma #SpazioNapoli facebook

