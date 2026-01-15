Di Francesco a DAZN | Prestazione di spessore ma l’Inter non ti perdona
Di Francesco commenta la sconfitta dell’Inter a San Siro, sottolineando l’importanza di ripartire dalla compattezza dimostrata in campo. L’allenatore evidenzia come la prestazione sia stata di livello, ma anche che l’avversario non ha perdonato eventuali sbavature. Un’analisi sobria e riflessiva, volta a focalizzarsi sulle azioni da migliorare e sulla necessità di mantenere equilibrio e determinazione nel proseguo della stagione.
Inter News 24 Di Francesco analizza la sconfitta di San Siro: «Dobbiamo ripartire dalla compattezza vista oggi». Il Lecce esce a testa alta da San Siro, sconfitto solo di misura dall’ Inter di Cristian Chivu grazie a una rete di Esposito. Al termine della sfida, Eusebio Di Francesco ha commentato ai microfoni di DAZN una gara giocata con grande coraggio, rammaricandosi per un risultato che non premia lo sforzo dei salentini. L’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia fatto molto bene nel primo tempo, mentre nella ripresa sia stata costretta ad abbassarsi sia per la forza dell’Inter che per la qualità dei cambi a disposizione di Chivu, definendo “ ingenua ” la dinamica che ha portato al gol decisivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
