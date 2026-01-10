De Rossi sulla ‘buca’ di Pavlovic in Milan Genoa | Per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti Era far west ma non non siamo gli ‘scemi del villaggio

In vista della sfida tra Genoa e Cagliari, Daniele De Rossi ha commentato la manovra di Pavlovic durante la partita contro il Milan, sottolineando come, data la qualità dei giocatori, ci si aspetterebbe comportamenti più corretti. De Rossi ha evidenziato che il comportamento sul campo non deve sfociare nel caos, mantenendo un atteggiamento responsabile e rispettoso delle regole del gioco.

De Rossi, in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Cagliari, è tornato sulla buca scavata da Pavlovic prima del rigore contro il Milan Daniele De Rossi, tecnico del Genoa , interviene in conferenza stampa a due giorni dal match della 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro il Cagliari. Le dichiarazioni. Ultime Notizie Serie A: tutte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

