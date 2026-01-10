De Rossi sulla ‘buca’ di Pavlovic in Milan Genoa | Per lo spessore maglia ti aspetteresti altri comportamenti Era far west ma non non siamo gli ‘scemi del villaggio

In vista della sfida tra Genoa e Cagliari, Daniele De Rossi ha commentato la manovra di Pavlovic durante la partita contro il Milan, sottolineando come, data la qualità dei giocatori, ci si aspetterebbe comportamenti più corretti. De Rossi ha evidenziato che il comportamento sul campo non deve sfociare nel caos, mantenendo un atteggiamento responsabile e rispettoso delle regole del gioco.

