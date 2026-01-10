De Rossi | Pavlovic? Per lo spessore della maglia ti aspetteresti altri comportamenti Ma Stanciu non ha sbagliato per la buca

In vista della partita contro il Cagliari, in programma lunedì alle 18:30, Daniele De Rossi ha commentato le recenti prestazioni dei suoi giocatori. In particolare, ha sottolineato le aspettative su Pavlovic e Stanciu, evidenziando comportamenti e decisioni durante la partita. Le parole del tecnico offrono uno sguardo sulla gestione della squadra e sugli aspetti da migliorare in vista dell’impegno in campionato.

Intervenuto in conferenza stampa, Daniele De Rossi ha così presentato la sfida contro il Cagliari (lunedì alle 18:30). Non ha risparmiato una bordata all’ atteggiamento dei calciatori del Milan. Le parole di De Rossi. Che sensazioni vi ha lasciato la partita di Milano? «Dopo la gara di Milano siamo usciti dalla riunione tecnica consapevoli, ma non soddisfatti, perché il risultato avrebbe potuto essere diverso. Tutti i ragazzi hanno mostrato un atteggiamento positivo e ho visto compattezza. È semplice analizzare le differenze rispetto alla partita giocata a Roma. A differenza dei giallorossi, il Milan ti lascia giocare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Rossi: «Pavlovic? Per lo spessore della maglia ti aspetteresti altri comportamenti. Ma Stanciu non ha sbagliato per la buca» Leggi anche: VIDEO | Milan-Genoa: Stanciu come Salas, la 'buca' di Pavlovic e il rigore sbagliato Leggi anche: Genoa, per il rigore sbagliato a San Siro: fa discutere il tranello della buca di Pavlovic. Insulti razzisti e minacce di morte a Stanciu La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Daniele De Rossi ancora furioso con Strahinja Pavlovic e i giocatori del Milan - "Giustamente volevano vincere e ti attacchi a tutto, ma per lo spessore di quella maglia ti aspetti altri comportamenti". msn.com

