Prelievo al bancomat | non fare questo per non infrangere la legge

Prelevare del denaro con il bancomat è un'operazione ormai comune. In tanti, ormai, sono abituati a recarsi allo sportello Atm e a prelevare il necessario, anche più volte in un solo giorno. I rischi collegati alle truffe e ai furti commessi proprio agli sportelli sono noti, ma forse non tutti sanno che esistono dei casi in cui è proprio la persona che sta prelevando a incorrere in potenziali problemi con la legge. Si pensi, ad esempio, all'eventualità in cui, presentandosi all'Atm, una persona si imbatta in banconote dimenticate da chi aveva utilizzato prima lo sportello. Un altro rischio è quello di vedersi erogare più banconote di quelle richieste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

