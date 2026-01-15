Demolizione di un immobile abusivo nell’Oasi del Simeto | nuova azione a tutela del territorio

Nell’ambito delle attività di tutela ambientale, è stata recentemente eseguita la demolizione di un immobile abusivo nell’Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo. L’intervento, svolto nella zona vincolata di Vaccarizzo, si inserisce in un’azione volta a preservare il patrimonio naturale e garantire il rispetto delle norme di tutela del territorio. Continua così l’impegno delle autorità nel contrasto all’abusivismo e nella valorizzazione ambientale dell’area.

L'intervento nella zona vincolata di Vaccarizzo. Nelle scorse settimane è stato demolito un immobile abusivo situato nella zona B dell'Oasi del Simeto, in contrada Vaccarizzo. La demolizione è stata eseguita dagli eredi di una persona condannata con sentenza definitiva, responsabile della realizzazione dell'edificio in assenza delle necessarie autorizzazioni e all'interno di un'area sottoposta a vincolo. Un risultato rilevante dell'azione della Procura. L'intervento rappresenta un risultato di particolare rilievo, l'ennesimo, direttamente collegato all'attività della Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, da tempo impegnata nella tutela del territorio e del paesaggio.

