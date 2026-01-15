De Raho Colosimo | Consapevole delle irregolarità Ecco perché il procuratore era protagonista

La presidente Chiara Colosimo ha presentato una relazione alla commissione Antimafia, evidenziando l’attenzione del procuratore De Raho sulle irregolarità emerse. La relazione analizza le modalità con cui De Raho si è confrontato con le criticità, sottolineando il ruolo di protagonista assunto nel panorama investigativo e giudiziario. Di seguito, una sintesi delle conclusioni più rilevanti emerse dalla proposta di relazione.

Quella che segue è una selezione delle conclusioni contenute nella proposta di relazione che la presidente Chiara Colosimo ha presentato ieri nell'ufficio di presidenza della commissione Antimafia. Parole durissime verso l'ex procuratore e attuale deputato M5S Federico Cafiero de Raho. L'analisi delle responsabilità istituzionali conduce inevitabilmente alla figura del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dell'epoca, il dottor Federico Cafiero de Raho, la cui posizione si rivela determinante non solo per ciò che egli fece o omise, ma soprattutto per la struttura gestionale che egli solo in parte costruì, ma poi mantenne e soprattutto utilizzò durante il proprio mandato.

