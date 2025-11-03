Legalità e giustizia l’ex procuratore Antimafia De Raho in città

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 7 novembre alle ore 17.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà un importante convegno dedicato ai temi della legalità e della giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’onorevole Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, attualmente vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e vicepresidente della Commissione Bicamerale Antimafia.   Insieme a lui, interverrà la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

legalit224 e giustizia l8217ex procuratore antimafia de raho in citt224

© Anteprima24.it - Legalità e giustizia, l’ex procuratore Antimafia De Raho in città

News recenti che potrebbero piacerti

Napoli, il procuratore Gratteri: «15enne rapito, l'indagato non è collaboratore di giustizia» - Ragazzino di 15 anni rapito in provincia di Napoli: «Amaral Pacheco De Oliveira Antonio non riveste e non ha mai rivestito la qualità di 'collaboratore della giustizia'». Riporta ilmattino.it

Giustizia: Bonelli, 'solidarietà a Lo Voi, destra vuole impunità' - “Esprimo piena solidarietà al procuratore di Roma Francesco Lo Voi, vittima in queste ore di un attacco politico gravissimo ed eversivo da parte dei capigruppo di ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Legalit224 Giustizia L8217ex Procuratore