Legalità e giustizia l’ex procuratore Antimafia De Raho in città

Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 7 novembre alle ore 17.00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà un importante convegno dedicato ai temi della legalità e della giustizia. L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’onorevole Federico Cafiero De Raho, già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, attualmente vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati e vicepresidente della Commissione Bicamerale Antimafia. Insieme a lui, interverrà la deputata del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso, capogruppo in Commissione Giustizia alla Camera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Legalità e giustizia, l’ex procuratore Antimafia De Raho in città

