Scudo penale alle forze dell’ordine | quattro tentativi in due anni

Scudo penale agli uomini delle forze dell’ordine, la storia non comincia oggi. È un filo che ritorna, si interrompe, riparte, cambia nome, si alleggerisce nel linguaggio ma conserva lo stesso obiettivo: intervenire sul momento in cui lo Stato controlla se stesso. Negli ultimi due anni la maggioranza di destra ha cercato più volte di introdurre un filtro sulle indagini riguardanti gli agenti in servizio quando l’uso della forza è contestato. L’idea è sempre la stessa: evitare l’iscrizione immediata nel registro degli indagati, che la legge considera un atto dovuto. Evitare, cioè, che la macchina dell’inchiesta si metta in moto con piena visibilità giudiziaria e pubblica. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

