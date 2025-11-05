Arriva lo scudo penale di FdI per le forze dell’ordine la proposta di legge per evitare un altro caso Masini

Arriva lo scudo penale per le forze dellordine. Nessuna indagine se si spara per legittima difesa. “Un agente non dovrà più essere sottoposto all’umiliazione di essere indagato per aver compiuto il suo dovere”: il primo a parlare per presentare la proposta di legge targata Fratelli d’Italia è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

