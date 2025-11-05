Arriva lo scudo penale di FdI per le forze dell’ordine la proposta di legge per evitare un altro caso Masini
Arriva lo scudo penale per le forze dell’ordine. Nessuna indagine se si spara per legittima difesa. “Un agente non dovrà più essere sottoposto all’umiliazione di essere indagato per aver compiuto il suo dovere”: il primo a parlare per presentare la proposta di legge targata Fratelli d’Italia è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dall’Australia arriva una scoperta che potrebbe cambiare il modo in cui costruiamo case e città in un mondo sempre più caldo: una vernice per tetti capace di fare da scudo contro i raggi solari e favorire la formazione di rugiada. Il prototipo, sperimentato dall’U - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Arriva Trump, in Israele scatta l'operazione 'Scudo blu'. Eccezionali misure di sicurezza, strade chiuse, blindati dagli Usa #ANSA - X Vai su X
Arriva lo scudo penale di FdI per le forze dell’ordine. Donzelli: “Con noi hanno le spalle coperte” - La proposta di legge targata Delmastro: nessuna iscrizione automatica al registro degli indagati se si spara per legittima difesa. Lo riporta repubblica.it
La sinistra si scandalizza, ma il governo difende chi difende gli italiani con il nuovo "scudo penale" per le forze dell’ordine - Il governo ripropone lo scudo penale per le forze dell’ordine, tra le critiche della sinistra e l’obiettivo di tutelare chi assicura la sicurezza dei cittadini. Si legge su tag24.it
Calamità naturali, arriva lo “scudo penale” a difesa dei sindaci - ROMA Una sostanziale e importante novità che potrebbe proteggere i sindaci, da sempre in trincea, dagli effetti spesso drammatici delle calamità. corrieredellacalabria.it scrive