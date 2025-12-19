Solstizio d’inverno un giorno importante | è il giorno più corto nell’emisfero boreale

Il 21 dicembre segna un momento unico nell’anno: il solstizio d’inverno. È il giorno in cui la notte raggiunge la sua massima lunghezza, e il sole si trova nel punto più basso sull’orizzonte. Un evento astronomico che segna l’inizio ufficiale della stagione invernale, portando con sé atmosfere magiche e riflessive.

Il 21 dicembre assisteremo a uno degli eventi astronomici più affascinanti dell'anno: il solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno. Il 21 dicembre segna l'inizio dell'inverno astronomico, il giorno con il minor numero di ore di luce. È il solstizio d'inverno, un evento naturale affascinante che cadrà, in Italia, alle ore 16:03. Lo scorso hanno era caduto alle 10:21, ora italiana. Una linea che segnala l'entrata in scena, quella definitiva, della stagione invernale nell'emisfero Nord. La luce filtra tra i rovi ghiacciati – cityrumors.it Nonostante il 21 dicembre sia il giorno più corto dell'anno, in realtà i pomeriggi iniziano ad allungarsi rispetto alle settimane precedenti, per via di un fenomeno legato all'orbita terrestre e alla sua inclinazione.

