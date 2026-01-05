La scomparsa di Daniela Ruggi vicino a casa spuntano un teschio e un reggiseno La mamma disperata | Spero non sia lei

A Montefiorino, nel Modenese, sono stati rinvenuti un teschio e frammenti di indumenti femminili in un casolare di Vitriola. La scoperta, effettuata da due escursionisti il primo gennaio, solleva interrogativi sull’identità delle persone coinvolte. La famiglia di Daniela Ruggi, scomparsa recentemente, esprime preoccupazione, sperando che non si tratti di lei. L’indagine prosegue per chiarire l’accaduto e identificare eventuali collegamenti.

Montefiorino (Modena), 5 gennaio 2026 – A chi appartengono il teschio e i frammenti di indumenti intimi femminili, probabilmente un reggiseno, ritrovati in un casolare nella frazione di Vitriola di Montefiorino, nel Modenese? La macabra scoperta è stata fatta da due escursionisti nel giorno di Capodanno. A darne notizia ieri è stata la trasmissione Chi l'ha visto attraverso i social, ma gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Per sapere a chi sono riconducibili quei resti è necessario attendere l'esame del Dna. Il pensiero tuttavia corre a Daniela Ruggi, la donna di 31 anni scomparsa nel settembre 2024 che abitava proprio a poche centinaia di metri dal casolare pericolante.

