Ales Loprais ha vinto l’undicesima tappa dei camion alla Dakar 2026, una prova di 346 km tra Bisha e Al Henakiyah, seguita da un trasferimento di 536 km. Zala mantiene la posizione di testa nella classifica generale. La competizione si avvicina alla sua conclusione, con le ultime tappe che definiranno i protagonisti di questa edizione.

Ales Loprais si è imposto tra i camion nell’undicesima e terzultima tappa della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 346 km tra Bisha e Al Henakiyah oltre ad un lunghissimo tratto di trasferimento da 536 km. Il pilota ceco conquista dunque il quinto successo parziale in questa edizione del rally raid saudita, restando virtualmente in lizza per il trionfo finale. Il truck Iveco Powerstar n.602 del team InstaTrade Loprais Team de Rooy FPT ha firmato il miglior tempo nella stage odierna, completando i 346 chilometri competitivi in 3h19:59 e ottenendo il primo posto di giornata con un margine di 2’31” sul lituano Vaidotas Zala (Iveco Powerstar) e 4’19” sul neerlandese Mitchel Van den Brink (MMT EVO 4). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Loprais vince la terzultima tappa tra i camion. Zala sempre in vetta alla generale

