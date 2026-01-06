Dakar 2026 | Van Den Brink vince nei camion e allunga in classifica generale Loprais beffato nella terza tappa

Durante la terza tappa della Dakar 2026 nei camion, Mitchel Van Den Brink ha conquistato la vittoria, proseguendo la sua fuga in classifica generale. La prova si è conclusa con un finale incerto, mentre l’assenza di Loprais ha influenzato gli sviluppi della giornata. La gara prosegue con i concorrenti impegnati in una sfida articolata, caratterizzata da lunghezze e imprevisti tipici di questa competizione.

Quasi all'ultimo respiro. Mitchel Van Den Brink si è imposto in occasione della terza tappa valida per la categoria camion alla Dakar 2026, mantenendo così il controllo della classifica generale. Prova pregevole per l'olandese, arrivato per primo dopo una special di 421 km con partenza ed arrivo in quel di Alula. Nello specifico il neerlandese – arruolato tra le fila dell'Eurol Rallysport ed in cabina con i colleghi Van Heun e Van Den Poel – ha trovato lo sprint decisivo negli ultimi km, dopo aver gravitato tra il terzo ed il quarto posto per la maggior parte della corsa. Beffato quindi Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy), abile a prendere il comando delle operazioni al passaggio 167 per poi cedere il passo al rivale con uno scarto di +1:02.

