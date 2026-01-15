Cugini e l’assenza di Calhanoglu | Peserà ma Zielinski può sostituirlo bene Sul mercato invece…

Cugini commenta l’assenza di Calhanoglu, sottolineando che, sebbene possa influire, Zielinski è in grado di sostituirlo efficacemente. L’intervento si concentra anche sulle possibili scelte di mercato in vista della ripresa della stagione, analizzando le implicazioni di questa assenza per la squadra. Un’analisi equilibrata che evidenzia le alternative disponibili e l’importanza di adattarsi alle circostanze.

Inter News 24 Cugini, intervenuto a Tmw Radio, parla così dell’infortunio del centrocampista turco: ecco le sue parole. Una brutta notizia scuote l’ambiente nerazzurro proprio nel momento clou della stagione. Hakan Calhanoglu è costretto a fermarsi nuovamente: per il regista dell’ Inter si prospetta uno stop di circa un mese, una tegola pesante per Cristian Chivu che dovrà rinunciare al suo faro di centrocampo per le prossime sfide decisive tra campionato e coppe. La mancanza di continuità del turco inizia a preoccupare, soprattutto per l’impatto che la sua assenza potrebbe avere sulla corsa scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

