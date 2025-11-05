Firenze, 5 novembre 2025 - Si cerca di anestetizzare il dolore, di rimandare il peso dell'assenza che arriva improvvisa e può risultare anche per questo ancora più travolgente. Quanti luoghi comuni nella mentalità corrente, che giustifica tutto con la corsa. Dietro l'angolo, d'altra parte, c'è il next, la prossima cosa. Un po' persi nell'eterno presente, si allontana da sè la sola idea del morire, quella che gli antichi padri definivano la chiave di ogni saggezza. Non si tratta di essere lugubri, semmai l'esatto contrario. E l'arcivescovo Gherardo Gambelli propone addirittura di fare una festa per uscire dalla bolla, facendo sua un'altra idea, quella della Fondazione 'Tutto e vita' (e non è un gioco di parole): "Celebrare in famiglia la festa dei morti per riscoprire il volto benefico dell’aldilà, piuttosto che come luogo popolato da mostri e fantasmi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Chiesa apre gli occhi sul dolore e l'assenza, "ma può diventare un'occasione di festa"