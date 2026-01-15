Crisi idrica e agricola Dimino | Il lago Arancio non diventi la Groenlandia
L’assessore alle Attività produttive di Sciacca, Francesco Dimino, si esprime sulla crisi idrica e agricola che interessa il territorio. Sottolinea l’importanza di intervenire con soluzioni concrete e ribadisce la necessità di un Consiglio comunale aperto sullo stato del Lago Arancio, affinché si possano affrontare efficacemente le sfide legate alla disponibilità di risorse idriche e alla tutela dell’ambiente locale.
L’assessore alle Attività produttive del Comune di Sciacca Francesco Dimino interviene sulla crisi idrica e agricola che sta colpendo il territorio e rilancia la richiesta di un Consiglio comunale aperto sul Lago Arancio. “Auspico che venga convocato nel più breve tempo possibile e dichiaro fin. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Emergenza acqua nel Trapanese: in arrivo il collegamento tra la diga Garcia e il lago Arancio
Leggi anche: Acqua per l’agricoltura, i sindaci dell’area del lago Arancio chiedono garanzie per il 2026
Crisi idrica e agricola, l’assessore Dimino: “Lago Arancio? tutti lo vogliono e gli agricoltori soffrono” - “Auspico che il Consiglio comunale aperto sulla questione del Lago Arancio venga convocato nel più breve tempo possibile e dichiaro fin da ora il mio pieno e totale sostegno alla richiesta avanzata da ... grandangoloagrigento.it
Crisi idrica: giovani agricoltori, serve commissario esterno - il 'Comitato Spontaneo Giovani Agricoltori Lucani' ha espresso preoccupazioni sulla ... ansa.it
Crisi idrica: Basilicata valuta stato emergenza per agricoltura - La Regione Basilicata sta valutando la possibilità di chiedere lo stato di emergenza per la crisi idrica che sta interessando il settore dell'agricoltura e dell'industria. ansa.it
Carmelo Palermo: «Crisi idrica, spopolamento e infrastrutture, solo un’azione corale può dare futuro al territorio» facebook
Crisi idrica nel chietino x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.