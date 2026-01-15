Crisi idrica e agricola Dimino | Il lago Arancio non diventi la Groenlandia

L’assessore alle Attività produttive di Sciacca, Francesco Dimino, si esprime sulla crisi idrica e agricola che interessa il territorio. Sottolinea l’importanza di intervenire con soluzioni concrete e ribadisce la necessità di un Consiglio comunale aperto sullo stato del Lago Arancio, affinché si possano affrontare efficacemente le sfide legate alla disponibilità di risorse idriche e alla tutela dell’ambiente locale.

