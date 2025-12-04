Emergenza acqua nel Trapanese | in arrivo il collegamento tra la diga Garcia e il lago Arancio

Dayitalianews.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il collegamento tra il lago Arancio e la diga Garcia sarà operativo entro una decina di giorni, con un netto anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. È questo il dato principale emerso durante il vertice sulle risorse idriche del Trapanese, svoltosi a Palazzo d’Orléans. Il vertice a Palermo sulla crisi idrica. Alla riunione hanno preso parte il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, il presidente dell’Ati Trapani Francesco Gruppuso, il vicepresidente Carlo Ferreri e i rappresentanti della Protezione civile regionale. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle numerose opere strutturali già completate, che stanno consentendo di superare la fase più critica dell’emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

emergenza acqua nel trapanese in arrivo il collegamento tra la diga garcia e il lago arancio

© Dayitalianews.com - Emergenza acqua nel Trapanese: in arrivo il collegamento tra la diga Garcia e il lago Arancio

Altri contenuti sullo stesso argomento

emergenza acqua trapanese arrivoEmergenza acqua nel trapanese: per Schifani è “superata”, ma sindaci in trincea - L’emergenza idrica che ha messo in difficoltà gran parte del territorio trapanese, secondo la Regione siciliana, è rientrata. Lo riporta itacanotizie.it

emergenza acqua trapanese arrivoEmergenza idrica nel Trapanese, conclusa la fase critica. Schifani “Grande lavoro” - PALERMO (ITALPRESS) – L’emergenza idrica che da lunedì ha interessato il territorio del Trapanese è rientrata. Riporta msn.com

Emergenza idrica nel trapanese, per Schifani “tutto risolto”, ma i Comuni restano in allerta. E le dighe? - Un “colpo magico” e l’emergenza idrica che da lunedì aveva messo sotto stress l’intera provincia di Trapani viene dichiarata conclusa. Lo riporta itacanotizie.it

emergenza acqua trapanese arrivoSchifani: «Nel Trapanese i cittadini non rimarranno senz'acqua, e gli agrigentini non pagheranno gli errori altrui» - Il presidente della Regione interviene sull'emergenza idrica che sta attanagliando la Sicilia occidentale, e domani farà un sopralluogo per verificare l’avanzamento degli interventi in corso ... Scrive gds.it

Cerca Video su questo argomento: Emergenza Acqua Trapanese Arrivo