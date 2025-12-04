Emergenza acqua nel Trapanese | in arrivo il collegamento tra la diga Garcia e il lago Arancio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il collegamento tra il lago Arancio e la diga Garcia sarà operativo entro una decina di giorni, con un netto anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. È questo il dato principale emerso durante il vertice sulle risorse idriche del Trapanese, svoltosi a Palazzo d’Orléans. Il vertice a Palermo sulla crisi idrica. Alla riunione hanno preso parte il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, il presidente dell’Ati Trapani Francesco Gruppuso, il vicepresidente Carlo Ferreri e i rappresentanti della Protezione civile regionale. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle numerose opere strutturali già completate, che stanno consentendo di superare la fase più critica dell’emergenza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Emergenza acqua nel Trapanese: in arrivo il collegamento tra la diga Garcia e il lago Arancio

