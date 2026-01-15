Crans-Montana sequestrati fuochi d' artificio prodotti in Italia Lo Stato si costituirà p

Nelle ore successive all'incendio a Crans-Montana, le autorità svizzere hanno sequestrato una borsa blu a tracolla contenente fuochi d’artificio prodotti in Italia. Questi materiali, non autorizzati per l’uso in Svizzera, sono stati trovati separatamente rispetto alle cause dell’incendio. Lo Stato si costituirà parte civile nel procedimento, mentre le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio riguardo all’accaduto.

AGI - In una borsa blu a tracolla sequestrata dalla Polizia di Zurigo al 'Le Constellation' nelle ore successive all'incendio c'erano anche dei fuochi d'artificio provenienti dall'Italia il cui utilizzo non è autorizzato in Svizzera e che nulla hanno a che vedere col rogo. È quanto emerge dalle carte dell'inchiesta, visionate dall'AGI, che vede indagati Jacques Moretti, in carcere, e Jessica Maric, col braccialetto elettronico, con le accuse di omicidio, incendio e lesioni colpose per la morte di 40 persone e il ferimento di 116. Nella borsa trovata sul pavimento di fronte a un divano durante il recupero del corpo di una vittima sono stati trovati e analizzati dai funzionari del servizio di disinnesco di Zurigo dell'Istituto forense diversi fuochi pirotecnici tra i quali "otto pezzi Lupo P1' che vengono descritti dai poliziotti come "articoli pirotecnici illegali che esplodono a terra, non autorizzati in Svizzera". 🔗 Leggi su Agi.it

