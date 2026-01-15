Crans-Montana sequestrati fuochi d' artificio prodotti in Italia

Nelle ore successive a un incendio a Zurigo, la Polizia ha sequestrato una borsa blu a tracolla presso il locale 'Le Constellation'. All’interno sono stati trovati anche fuochi d’artificio provenienti dall’Italia, il cui utilizzo è vietato in Svizzera. Questi prodotti non sono collegati all’incendio e sono stati confiscati per motivi di sicurezza. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative locali sui materiali pirotecnici.

AGI - In una borsa blu a tracolla sequestrata dalla Polizia di Zurigo al 'Le Constellation' nelle ore successive all'incendio c'erano anche dei fuochi d'artificio provenienti dall'Italia il cui utilizzo non è autorizzato in Svizzera e che nulla hanno a che vedere col rogo. È quanto emerge dalle carte dell'inchiesta, visionate dall'AGI, che vede indagati Jacques Moretti, in carcere, e Jessica Maric, col braccialetto elettronico, con le accuse di omicidio, incendio e lesioni colpose per la morte di 40 persone e il ferimento di 116. Nella borsa trovata sul pavimento di fronte a un divano durante il recupero del corpo di una vittima sono stati trovati e analizzati dai funzionari del servizio di disinnesco di Zurigo dell'Istituto forense diversi fuochi pirotecnici tra i quali "otto pezzi Lupo P1' che vengono descritti dai poliziotti come "articoli pirotecnici illegali che esplodono a terra, non autorizzati in Svizzera". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Crans-Montana, sequestrati fuochi d'artificio prodotti in Italia Leggi anche: Crans-Montana, "deflagrazione diversa dai fuochi d'artificio": il testimone ribalta tutto Leggi anche: Candele scintillanti e fuochi d’artificio in un locale: tragedia evitata a poco da Crans-Montana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Crans-Montana, l’inchiesta si allarga: adesso c’è il Comune nel mirino della procura; “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi…; Crans-Montana, Procura Roma: 'Effettuare autopsie su vittime italiane'. Lo speciale sull'incendio di Crans Montana - Montana, spariti documenti su ristrutturazione. tg24.sky.it

