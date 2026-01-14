Crans-Montana l' Italia si costituirà parte civile nel processo

Crans-Montana si prepara a costituirsi parte civile nel processo legato all'incendio scoppiato nel locale, in cui una cameriera con il casco è rimasta coinvolta. L'incidente, avvenuto a causa di una candela troppo vicina al soffitto, ha causato danni e preoccupazioni nella comunità. La decisione mira a fare chiarezza sulle responsabilità e a tutelare le vittime coinvolte nell'evento.

La cameriera con il casco, sulle spalle di un collega, aveva la bottiglia con la candela scintillante a meno di 10 cm dal soffitto, quando è partito l'incendio. Dopo poco tutti erano in panico, si calpestavano. È una lunga galleria degli orrori la raccolta delle testimonianze di chi la notte di Capodanno era presente dentro Le Constellation di Crans-Montana. L'Italia si costituirà parte civile nel processo, ha annunciato il Ministro degli Esteri Tajani: "Questa è una ferita inferta a tutto il Paese". Tragedia di Crans-Montana, la proprietaria resta in libertà. L'Italia pronta a costituirsi parte civile - Non andrà agli arresti domiciliari Jessica Moretti, proprietaria insieme al marito Jacques del locale Le Constellation di Crans- online-news.it

Crans-Montana: niente domiciliari per Jessica Moretti. 'L'Italia parte civile' - Tajani in Parlamento, risoluzione bipartisan: 'Sostegno alle famiglie nei processi' (ANSA) ... ansa.it

Strage di Crans-Montana, niente arresti domiciliari per Jessica Moretti. L'Italia si costituirà parte civile - Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jaques del "Costellation", teatro della tragedia di Capodanno a Crans- gazzettadiparma.it

Cras Montana, Patuanelli: Italia si costituirà parte civile al processo

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti era nel gruppo da cui è partito l'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

