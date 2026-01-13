Crans Montana Tajani al Senato | Ferita aperta l’Italia deve costituirsi parte civile

A 13 giorni dalla tragedia di Crans Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 115 sono rimaste ferite, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato a un intervento al Senato. Durante l’audizione, Tajani ha sottolineato la gravità della situazione e ha evidenziato la necessità che l’Italia si costituisca parte civile, considerata la gravità della tragedia e l’importanza di fare piena luce sui fatti.

A 13 giorni dalla strage di Crans Montana, in cui sono deceduti 40 ragazzi e altre 115 persone sono rimaste ferite, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto in Parlamento per riferire sulla catastrofe. Sul caso sono in corso le indagini delle autorità elvetiche su Jacques Moretti e Jessica Marin, i titolari de Le .

Tajani in Senato: “La tragedia di Crans-Montana è anche la nostra. Giusto l’Italia sia parte civile” - L’informativa del ministro degli Esteri in aula sul rogo di Capodanno in Svizzera (“Lì ho versato lacrime in silenzio, chiediamo chiarezza”) e sul Venezuela ... msn.com

Tajani in Senato, in diretta l'informativa su Crans-Montana: "Italia sia parte civile nel processo" - Tajani: "Comportamenti di negligenza evidenti, Italia giusto si costituisca parte civile nel processo" Tajani: "Comportamenti di negligenza evidenti, Italia giusto si costituisca parte civile nel proc ... msn.com

Crans-Montana, Tajani: Chiediamo chiarezza, giusto essere parte civile

La tragedia di Crans-Montana e quella catena su cui bisogna avere il coraggio di intervenire (di E. Mattia) x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

