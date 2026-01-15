Crans-Montana lo scaricabile dei Moretti | È stata la cameriera

Crans-Montana, nota località sciistica, è stata recentemente teatro di un grave incendio. Le indagini e le testimonianze, tra cui quella di una cameriera, stanno contribuendo a chiarire le cause e i responsabili dell’incidente. La situazione rimane complessa e al centro di molte discussioni, mentre le autorità continuano le verifiche per fare luce sui fatti e garantire la sicurezza futura.

Il drammatico incendio che ha sconvolto la nota località sciistica di Crans-Montana continua a sollevare interrogativi pesanti e polemiche accese, specialmente a seguito delle recenti testimonianze emerse dalle indagini. Al centro della bufera giudiziaria e mediatica si trovano i gestori del discobar Constellation, Jacques e Jessica Moretti, i quali hanno adottato una linea difensiva che punta a scaricare le responsabilità della tragedia sulla giovane vittima Cyane Panine. La ragazza di ventiquattro anni, descrittiva inizialmente dai titolari come una figura quasi familiare, viene ora dipinta nei verbali come l'unica artefice delle manovre rischiose che avrebbero innescato il rogo.

