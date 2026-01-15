Crans-Montana lo scaricabarile dei Moretti | È stata la cameriera

Durante una serata a Crans-Montana, un incendio ha interrotto i festeggiamenti in un noto locale. Le testimonianze indicano una responsabilità condivisa, con un'impiegata coinvolta nel crimine. Questa vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi in montagna, evidenziando l'importanza di misure adeguate per garantire la tutela di clienti e staff.

Una notte di musica e festeggiamenti in uno dei locali più famosi di Crans-Montana, poi il buio, le fiamme, le urla. E adesso, mesi dopo quel rogo che ha spezzato vite giovanissime, emerge un dettaglio che sta facendo indignare tutta la Svizzera (e non solo): nel mirino non ci sono più solo i gestori, ma proprio chi in quella tragedia ha perso tutto. Al centro della bufera ci sono i titolari del discobar Constellation, Jacques e Jessica Moretti. Nelle prime ore dopo l’incendio la loro immagine era quella di imprenditori sconvolti, quasi “genitori” per i ragazzi che lavoravano nel locale. Ma dagli atti dell’inchiesta sta uscendo una storia molto diversa, fatta di accuse incrociate, testimonianze dolorose e un tentativo sempre più evidente di spostare la colpa sulla giovane Cyane Panine, 24 anni, morta quella notte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: «Le scintille? È stata colpa della cameriera». Sul rogo di Crans lo scaricabarile dei Moretti | Chi era Cyane, la «ragazza con il casco»

Leggi anche: Crans-Montana, le ammissioni dei Moretti: «L'uscita di sicurezza chiusa col chiavistello, dietro i corpi ammassati. Ho provato a salvare la cameriera»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Crans-Montana, lo scaricabarile dei Moretti: «Le scintille da cui è partito l'incendio? È stata la cameriera, non doveva salire sulle spalle...»; La strage di Crans-Montana, la lente sui controlli del Comune svizzero. Arrestare i Moretti, titolari del locale? I pm: «Non ci sono esigenze cautelari»; Tutti gli affari di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Constellation di Crans-Montana: ristoranti, disco-bar e immobili a Cannes; Strage di Crans-Montana, fissata l'autopsia per Galeppini. Sospese le tumulazioni di Chiara Costanzo e Achille Barosi, riesumazione per Giovanni Tamburi.

Crans-Montana, lo scaricabarile dei Moretti: «Le scintille da cui è partito l'incendio? È stata la cameriera, non doveva salire sulle spalle...» - Ma i genitori della 24enne: «Falso, tra loro rapporti professionali, si sentiva sfruttata». msn.com