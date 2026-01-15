Crans Montana | le mail dei parenti delle vittime dalla polizia lacune e pressioni

Le indagini sull’incendio al ‘Le Constellation’ a Crans Montana evidenziano, nelle oltre 300 pagine rese pubbliche, tensioni tra i legali dei familiari delle vittime e le autorità svizzere. Tra le questioni emerse ci sono le comunicazioni via email dei parenti e presunte lacune e pressioni da parte della polizia, che hanno suscitato interrogativi sullo svolgimento delle indagini.

AGI - Nelle oltre 300 pagine di atti delle  indagini  svolte dalla  Procura del Canton Vallese, primo compendio reso noto alle parti degli accertamenti sull’ incendio al ‘Le Constellation’, emergono anche le forti  tensioni tra i legali dei familiari delle vittime  e le  autorità elvetiche. Nel  sistema svizzero, le  parti civili, a differenza di quanto accade in quello italiano, rivestono fin dalle prime battute dell’inchiesta un ruolo da protagonisti. È il sette gennaio e due  avvocati,  Romain Jourdain  e  Nina Fournier, scrivono altrettante mail alla procuratrice generale Béautrice Pilloud e ai suoi magistrati accusando di “ pressioni illegali sulle famiglie ” la  Polizia cantonale  e di escluderli dalle  indagini “già piene di lacune”. 🔗 Leggi su Agi.it

