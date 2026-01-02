Chi sono Jessica e Jacques Moretti proprietari del bar Le Constellation a Crans-Montana | si sono salvati
Jessica e Jacques Moretti, originari della Corsica, sono i proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana. Sono stati coinvolti nella tragedia di Capodanno avvenuta nel loro locale, da cui si sono salvati. La loro presenza al momento dell’incidente ha rappresentato un evento significativo, evidenziando la loro vicinanza alla comunità e al locale che gestiscono con dedizione.
Sono originari della Corsica Jacques e Jessica Moretti, i titolari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. Il padre di lei sarebbe vigile del fuoco a Cannes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans-Montana incendio Capodanno 2026: chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari de Le Constellation
Leggi anche: Chi sono i proprietari del locale Le Constellation. Dove sono ora Jacques e Jessica Moretti, i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, i proprietari del bar di Cras-Montana Le Constellation. Lei si è ustion…; Chi sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari francesi del bar a Crans-Montana distrutto dalle fiamme; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale; Crans Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation: Jacques e Jessica Moretti vivi, lei ferita. «Sono sconvolti».
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” a Crans-Montana: si sono salvati - Sono originari della Corsica Jacques e Jessica Moretti, i titolari del bar Le Constellation di Crans- fanpage.it
Chi sono i proprietari del Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti: dove sono ora i coniugi francesi che hanno altri due locali a Crans-Montana - La donna sarebbe rimasta ustionata al braccio nel rogo che ha fatto una strage ... msn.com
Chi sono Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar della strage di Crans-Montana - Montana sono soprattutto giovani, perché il bar è noto per esser frequentato soprattutto da loro. ilsole24ore.com
Jacques e Jessica Moretti: ecco chi sono i proprietari del locale della strage. Rischiano l'arresto - facebook.com facebook
Una notte di festa si è trasformata in una immane tragedia nella notte di Capodanno nella lussuosa stazione sciistica di #Crans-Montana, nel Canton Vallese. Chi sono i proprietari del locale x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.