Crans-Montana l' ipotesi dei pm italiani | come sono morti davvero i ragazzi

La procura di Roma ha avviato un’indagine sulla tragica morte di sei ragazzi italiani avvenuta durante la festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. L’obiettivo è chiarire le circostanze e le cause di quanto accaduto, al fine di fare luce su una vicenda che ha suscitato grande preoccupazione e interesse.

La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana per andare a fondo, per capire come sono morti davvero i sei ragazzi italiani che hanno perso la vista durante la festa di Capodanno in Svizzera. I pm vogliono chiarire se le vittime siano state stroncate dalle fiamme o, come emerge dalle prime ricostruzioni, dalle esalazioni tossiche sprigionate dal soffitto del locale. Secondo gli accertamenti iniziali, almeno tre giovani, il 16enne romano Riccardo Minghetti, il bolognese Giovanni Tamburi e il 17enne genovese Emanuele Galeppini, non presentavano ustioni tali da provocare il decesso.

