Il naufragio della Costa Concordia 14 anni dopo Messa e fiaccolata per il ricordo

Il 14 gennaio 2025 ricorrono quattordici anni dal naufragio della Costa Concordia, avvenuto al largo dell’Isola del Giglio nel 2012. Per ricordare le vittime e riflettere su quell’evento, si sono svolte una messa e una fiaccolata, testimonianze di un episodio che ha segnato profondamente la comunità e il settore marittimo. Un momento di memoria e di rispetto, nel rispetto della storia e delle persone coinvolte.

Isola del Giglio, 14 gennaio 2025 – Sono passati quattordici anni. Tanti da quel maledetto naufragio della nave da crociera Costa Concordia, avvenuto la sera del 13 gennaio 2012, al largo dell'Isola del Giglio. Naufragio costato la vita a 32 persone tra passeggeri ed membri dell'equipaggio. La comunità gigliese ha commemorato le vittime con una cerimonia improntata alla sobrietà e al raccoglimento. Ieri alle 12 c'è stata la consueta messa si di suffragio nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano a Giglio Porto. In serata, alle 21.30, si è svolta la consueta fiaccolata silenziosa con i gigliesi che hanno accompagnato il loro ricorso dalla chiesa fino al Molo Rosso, dove una lapide riporta i nomi delle trentadue vittime.

