Costa Concordia 14 anni dopo una palermitana sopravvissuta | Così quel ragazzo è morto per salvare me e i miei bambini

A 14 anni dal naufragio della Costa Concordia, una donna di Palermo ricorda il sacrificio di un giovane che ha perso la vita per salvarla, il marito e i figli. In un’intervista toccante, descrive come quell’evento le abbia lasciato un ricordo indelebile e un senso di gratitudine verso chi ha compiuto il gesto più grande. Un ricordo di coraggio e di speranza, che ancora oggi rimane vivo nel suo cuore.

"Ho visto la morte negli occhi. Io, mio marito e i miei bambini siamo vivi per miracolo grazie a un angelo che non c'è più e che ha sacrificato la sua esistenza per noi". Lacrime, singhiozzi, emozioni. Antonella Bologna, mamma palermitana di due gemelli, racconta la notte più buia. Quella del 13.

13 gennaio 2012- Isola del Giglio - Costa Concordia 32 vittime. Per non dimenticare. - facebook.com facebook

Costa Concordia 13 gennaio 2012 - 13 gennaio 2026 Per non dimenticare x.com

