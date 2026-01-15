Così il trasporto pubblico sta collassando | scatta lo sciopero disagi in città e provincia

A causa di uno sciopero in corso, il trasporto pubblico locale a Udine e nella provincia sta vivendo notevoli disagi. La sospensione dei servizi ha coinvolto diverse linee, creando difficoltà negli spostamenti quotidiani di cittadini e pendolari. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali e di pianificare eventuali alternative, considerando le possibili interruzioni dei servizi durante questa giornata.

Un'altra giornata di forti disagi si profila per il trasporto pubblico locale a Udine e nel territorio provinciale. Lunedì 19 gennaio 2026 il personale di Arriva Udine incrocerà le braccia per quattro ore, con possibili ripercussioni sulla regolarità delle corse urbane ed extraurbane.

