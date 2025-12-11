Sciopero generale possibili disagi sul trasporto pubblico nel Ravennate
Domani, venerdì, si prevede uno sciopero di 24 ore a livello nazionale indetto da Filt Cgil, con possibili disagi nel settore del trasporto pubblico nel Ravennate. La protesta potrebbe influenzare i servizi di trasporto, causando rallentamenti e cancellazioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e pianificare eventuali spostamenti con anticipo.
Nella giornata di domani, venerdì, è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Filt Cgil. Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il 12 dicembre è sciopero generale per tutto il lavoro pubblico e privato. Non è solo una protesta, è un richiamo a rimettere al centro chi lavora, chi studia, chi invecchia, chi si cura, chi tiene insieme intere comunità. Scioperiamo e scendiamo in piazza in tutta It Vai su X
SCIOPERO GENERALE, ORGANIZZATA A PALERMO MANIFESTAZIONE REGIONALE Il programma --> https://www.teleone.it/2025/12/11/sciopero-generale-organizzata-a-palermo-manifestazione-regionale-il-programma/ - facebook.com Vai su Facebook
Domani lo sciopero generale contro la Finanziaria, possibili disagi - Le ragioni della protesta sono legate ai contenuti della manovra finanziaria del governo, misure insufficienti secondo il sindacato. rainews.it scrive
Sciopero generale CGIL il 12 dicembre 2025: possibili disagi per il servizio di trasporto pubblico - Lo sciopero richiama temi come salario, pensioni, sanità e politiche sociali. Lo riporta cosenzachannel.it