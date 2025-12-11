Sciopero generale possibili disagi sul trasporto pubblico nel Ravennate

Domani, venerdì, si prevede uno sciopero di 24 ore a livello nazionale indetto da Filt Cgil, con possibili disagi nel settore del trasporto pubblico nel Ravennate. La protesta potrebbe influenzare i servizi di trasporto, causando rallentamenti e cancellazioni. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e pianificare eventuali spostamenti con anticipo.

Nella giornata di domani, venerdì, è in programma uno sciopero di 24 ore indetto a livello nazionale da Filt Cgil. Potrebbero verificarsi, pertanto, ripercussioni sul normale servizio di trasporto pubblico locale e sul servizio traghetto a Ravenna.Le fasce orarie durante le quali il servizio sarà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

