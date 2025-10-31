Trasporto pubblico il 7 novembre sciopero di 4 ore del personale Atm | possibili disagi

Le segreterie aziendali di Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno proclamato una prima azione di sciopero di 4 ore dei dipendenti di Atm S.p.A., l’Azienda Trasporti Messina. L’astensione dal lavoro è prevista per venerdì 7 novembre, nella fascia oraria dalle 16:01 alle 20.Lo sciopero si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

