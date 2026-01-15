Cosa sappiamo dell’operazione Arctic Endurance in Groenlandia

L’operazione Arctic Endurance in Groenlandia coinvolge le forze militari di Francia, Germania, Svezia e Norvegia, che hanno annunciato l’invio di truppe il 14 gennaio. La Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca e area di interesse strategico degli Stati Uniti, si trova al centro di questa attività militare. L’operazione rappresenta un esempio delle crescenti attività internazionali nella regione artica, caratterizzata da nuove dinamiche geopolitiche.

Francia, Germania, Svezia e Norvegia hanno annunciato il 14 gennaio l' invio di militari in Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca e ambito dagli Stati Uniti di Donald Trump. Una quindicina i soldati francesi già sbarcati a Nuuk e, come ha spiegato Emmanuel Macron, altri sono in arrivo. Il dispiegamento fa parte dell'operazione Arctic Endurance, che mira a rassicurare gli americani sulla sicurezza dell'isola, ma soprattutto a riaffermare il ruolo del territorio all'interno della sfera d'influenza europea, prevenendo qualsiasi interferenza. Ecco cosa sappiamo della missione.

