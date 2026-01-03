L’operazione delle Delta Force che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro è stata definita “brillante” da Donald Trump, evidenziando una pianificazione accurata e l’efficacia delle truppe coinvolte. Al momento, i dettagli ufficiali sono ancora limitati, ma si prevede una conferenza stampa a Mar-a-Lago per approfondire gli aspetti della missione. Questa operazione rappresenta un episodio significativo nelle recenti dinamiche politiche regionali.

" Una buona pianificazione e truppe eccellenti. È stata un'operazione brillante ". Così Donald Trump ha descritto ai giornalisti del New York Times la missione che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro, preannunciando che ulteriori dettagli verranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma a Mar-a-Lago alle 17, ora italiana. Nel frattempo ufficiali americani hanno riferito a Cbs News che il blitz è stato effettuato da membri della Delta Force, la principale unità speciale dell'esercito statunitense. Non è la prima volta che l'unità d'élite dell'esercito Usa fondata nel 1977 porta a termine operazioni di così alto profilo, seppur altamente classificate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Brillante operazione". Cosa sappiamo delle Delta Force che hanno catturato Maduro

