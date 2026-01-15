Conversazioni a ragion veduta presso il Circolo Uaar | come funzionano i Large Language Model

Venerdì 16 gennaio alle 20.30 presso il Circolo Uaar di Pordenone si terrà un incontro dedicato al funzionamento dei Large Language Model. L'evento fa parte delle Conversazioni a ragion veduta 2025/26 e offrirà un approfondimento chiaro e approfondito sul ruolo e le modalità di funzionamento dell’intelligenza artificiale nel campo dei modelli linguistici. Un’occasione per conoscere meglio questa tecnologia in modo semplice e informativo.

Venerdì sera (16 gennaio), alle 20.30, un incontro tra il formativo e il divulgativo sul tema del funzionamento dei modelli linguistici di intelligenza artificiale al circolo Uaar di Pordenone, nell'ambito delle Conversazioni a ragion veduta 202526. L'incontro ha lo scopo di mostrare qualche "dietro le quinte" del funzionamento di chatbot e generatori di immagini e del loro addestramento. Sarà condotto da due persone che lavorano come formatori nel campo informatico, Mauro Biasutti e Loris Tissino, ed è pensato come incontro propedeutico a quello della settimana prossima, dedicato invece alle problematiche etiche legate agli strumenti di intelligenza artificiale.

