europa alla riscossa con il nuovo modello mistral large 3

Dday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rilasciato Mistral Large 3. Sparse MoE con 41B di token attivi, multimodale e multilingua. Prestazioni solide, ma su ragionamento puro DeepSeek e Kimi lo superano nettamente. Ministral 3 domina invece se la gioca nella fascia a basso costo. 🔗 Leggi su Dday.it

