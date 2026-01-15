Conto alla rovescia per la tappa piacentina della Fiamma Olimpica

Manca poco alla tappa piacentina della Fiamma Olimpica, che conclude la 40ª tappa del suo percorso in Italia. Dopo aver lasciato la Grecia e attraversato Roma, la fiamma prosegue il suo viaggio verso Milano e Cortina, sedi dei prossimi Giochi Olimpici invernali. Un momento di grande significato che coinvolge tutta la comunità locale, simbolo di unità e speranza.

Cresce l'attesa per il passaggio della Fiamma Olimpica a Piacenza, a conclusione della 40° tappa del viaggio che, dopo la partenza dalla Grecia e l'approdo a Roma il 6 dicembre scorso, sta attraversando l'Italia per raggiungere Milano - sede dei Giochi Olimpici invernali insieme a Cortina. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

