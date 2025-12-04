La Fiamma Olimpica è a Roma conto alla rovescia per i Giochi Milano-Cortina 2026

Roma, 4 dicembre 2025 – La Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è atterrata a Fiumicino dopo il volo partito da Atene, dove è stata consegnata alla delegazione italiana. Ad accompagnare la fiaccola il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, il numero 1 del Coni, Luciano Buonfiglio e la tennista Jasmine Paolini, tedofora allo stadio Panathinaiko. Presenti anche il segretario generale Coni, Carlo Mornati, la vicepresidente vicaria, Diana Bianchedi, l'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina, Andrea Varnier, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e quello di Cortina Gianluca Lorenzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

