Il Bournemouth si fa avanti per Davide Frattesi, attualmente ai margini della rosa di Chivu. Tiago Pinto intensifica il pressing per favorire la cessione del centrocampista classe ’99 durante questa sessione di mercato di gennaio. Le trattative sono in corso, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. Restano da seguire gli sviluppi sulla possibile partenza di Frattesi e sulle offerte in arrivo.

Le ultime sul classe ’99 ai margini della squadra di Chivu e possibile partente in questa sessione di gennaio Il Bournemouth avanza per Frattesi. Tre giorni fa Calciomercato.it aveva parlato di dialoghi tra l’Inter e il club di Premier per l’esterno gallese Brooks, nonché di un’idea di scambio proprio con il classe ’99 capitolino ai margini della squadra di Chivu. Conferme su Frattesi-Bournemouth: aumenta il pressing di Tiago Pinto (AnsaFotoScreen Sky) – Calciomercato.it La pista Bournemouth per Frattesi si sta scaldando. Secondo quanto raccolto adesso da Calciomercato.it, il Ds degli inglesi Tiago Pinto ha alzato il pressing per il numero 16 nerazzurro, suo pallino fin dai tempi della Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conferme su Frattesi-Bournemouth: aumenta il pressing di Tiago Pinto | CM

Juve, Balzarini conferma: 'Ci sono stati dei contatti con gli agenti di Frattesi' - Secondo quanto rivelato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, tra la Juventus e l'entourage di Davide Frattesi ci sarebbe stato un contatto diretto in questi giorni, infatti il centrocampista ... it.blastingnews.com

Anche il Bournemouth è interessato a Davide Frattesi A riportarlo è TMW, secondo cui l’uscita del centrocampista è momentaneamente bloccata dal ko di Calhanoglu: solo quando il turco avrà recuperato, l’ex Sassuolo potrà dire addio #Inter #Frattesi #S facebook

Posso confermare che quando il Nottingham Forest ha chiamato per #Frattesi, l' #Inter si è informata e ha provato a capire la situazione di #Ndoye. Al momento, però, c'è il muro altissimo del club inglese e quindi una possibilità di scambio si è fermata. x.com