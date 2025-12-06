Tiago Pinto | Su Roma ho solo cose belle da dire

Viviamo in un momento calcistico in cui in Italia è difficile sognare grandi nomi che hanno brillato nella penisola anni fa. Tra regole di fair play finanziario e limitazioni, è quasi impossibile per i tifosi vedere nomi dal calibro mondiale nelle proprie squadre ma nonostante ciò in ogni sessione di mercato le aspettative sono sempre altissime. Aspettative con cui si trovano a fare i conti i ds delle varie squadre, divisi tra conti e richieste da soddisfare: lo sa bene Tiago Pinto, attualmente dirigente del Bournemouth, che ha vissuto la società giallorossa dal 2021 al 2024. In un’intervista rilasciata alla rivista Undici ha parlato della sua esperienza nella Roma, fatta di luci e ombre, di esaltazioni ed insulti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tiago Pinto: “Su Roma ho solo cose belle da dire”

